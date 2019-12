В зоопарке тигр набросился на ребенка: видео стало вирусным в сети

В Дублине (столица Ирландии) в зоопарке тигр набросился на ребенка, который находился за стеклянной перегородкой.

Как передает Fox News, случайно снятое видео набирает широкой популярности в сети. Тигр увидел, что ребенок стоит спиной и не видит угрозы, поэтому начал подбираться к нему и потом резко прыгнул.

Несмотря на то, что ребенок находился за вольером и его жизни ничего не угрожало, мальчик все же слегка испугался.

Всего за несколько дней видео набрало почти два миллиона просмотров.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g