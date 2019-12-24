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24 декабря • обновлено в 17:54
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В зоопарке тигр набросился на ребенка: видео стало вирусным в сети

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В Дублине (столица Ирландии) в зоопарке тигр набросился на ребенка, который находился за стеклянной перегородкой.

Как передает Fox News, случайно снятое видео набирает широкой популярности в сети. Тигр увидел, что ребенок стоит спиной и не видит угрозы, поэтому начал подбираться к нему и потом резко прыгнул.

Несмотря на то, что ребенок находился за вольером и его жизни ничего не угрожало, мальчик все же слегка испугался.

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Всего за несколько дней видео набрало почти два миллиона просмотров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму фанат "русского мира" пообещал расстрелять десятки медведей, тигров и львов в порядке "оптимизации расходов".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Ирландия Дублин
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