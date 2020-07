В Японии врачи достали 4-сантиметрового червя из горла девушки

Червь попал в горло девушки из сашими. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

В Японии врачи изъяли из горла 25-летней девушки 4-сантиметрового червя.

Девушка обратилась в Международную клинику имени святого Луки в Токио с жалобами на боль и саднения с правой стороны горла, которые она испытывала в течение пяти дней, рассказали ученые в The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Оказалось, что как раз пять дней назад пациентка ела сашими – традиционное японское блюдо из сырой рыбы, известное также как источник паразитарных инвазий (заражений) у человека.

Так, в правой небной миндалине девушки врачи обнаружили "черного подвижного червя" длиной в 38 миллиметров и диаметром в 1 миллиметр.

Анализ определил, что это была личинка редкого морского круглого червя Pseudoterranova azarasi из семейства Anisakidae на четвертой стадии развития.

Эти черви могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта, а новый случай является сравнительно нетипичным.

Ученые подчеркнули, что вместе с популярностью суши и сашими во всем мире растет и распространенность связанных с ними паразитарных инвазий. Врачи рекомендуют помнить об этом, когда пациент испытывает боль или дискомфорт в горле.

