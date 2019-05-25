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В Венесуэле заключенные устроили взрывы в тюрьме: десятки убитых и раненых

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На северо-западе Венесуэлы в штате Португеса произошел бунт в полицейском изоляторе в районе Акаригуа, в результате которого погибли по меньшей мере 29 заключенных.

Как передает El Nacional, заключенные взорвали три гранаты, в результате чего получили ранения 19 правоохранителей.

Для подавления бунта были привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательством и похищениями. Откуда у заключенных взялось оружие - неизвестно.

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Как передает Reuters, министр безопасности Португеса уточнил, что в колонии произошла попытка бегства. "Была предпринята попытка побега, и разгорелась драка между конкурирующими бандами. Полиция вмешалась, чтобы остановить бегство, там уже было 29 смертей", - заявил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

The Malaysian Times

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных готовиться к обороне в случае, если США пойдут в наступление.

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Место
Венесуэла
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