В Венесуэле воцарилось двоевластие. По одну сторону баррикад – принявший недавно присягу Николас Мадуро – его второй президентский срок должен продлиться до 2025 года. По другую – лидер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя и.о. президента.

Мадуро поддержали Верховный суд, министерство обороны страны и Россия. Гуайдо – президент США Дональд Трамп, а также Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай, Чили, Аргентина, Коста-Рика и Гватемала. Уличные протесты уже привели к первым жертвам.

Мадуро возглавил Венесуэлу пять лет назад – после смерти Уго Чавеса, - пишет Павел Казарин для УП. - Его предшественник в самом начале каденции национализировал нефтяную отрасль страны – под маркой заботы о рядовом гражданине.

В итоге, к концу десятилетнего правления Чавеса госдолг страны составлял 70% ВВП, дефицит бюджета равнялся 13%, а боливар подешевел по отношению к доллару в 14 раз.

Кончину предшественника Мадуро объяснил "отравлением" и пообещал продолжать его курс. На выборах он сулил вдвое увеличить минимальную зарплату и простить согражданам долги по кредитам, полученным на ипотеку и строительство жилья.

Сразу после победы он выбил у Национальной ассамблеи "особые полномочия" для себя – для борьбы с "коррупцией и экономической войной". А уже в ноябре 2013-го Мадуро издал распоряжение об аресте владельцев розничных сетей по продаже электробытовых товаров. Все товары полиция и армия распродали за 10% от обычной стоимости.

Мадуро объяснял решение тем, что розничные сети завышали стоимость товаров. "Забота о маленьком человеке" в действии.

Результат не заставил себя ждать. Начиная с 2013 года из Венесуэлы последовательно сбегают иностранные инвесторы. В марте 2013-го свернула работу бразильская компания AmBew, производившая пиво.

В 2016-м приостановили работу компании Coca-Cola и McDonald's. Чуть позже к ним присоединился американский производитель средств личной гигиены Kimberly-Clark.

В 2017 компания General Motors закрыла завод и уволила всех сотрудников. За неделю до этого власти Венесуэлы национализировали завод GM Venezolana. В июне 2017-го работу в Венесуэле приостановила итальянская компания Pirelli, поставщик шин для "Формулы-1".

К концу года из страны ушли авиаперевозчики соседних стран: Aerolineas Argentinas, Avianca, Aeromexico, Latam, а также американская Delta, немецкая Lufthansa и канадская Air Canada. Временно приостанавливали свои полеты испанская Iberia, американская United Airlines и французская Air France.

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Если, в 2014 году почти 80% семей в Венесуэле каждую неделю покупали курицу и мясо, то к 2017-му это было по карману лишь 40% семей. С молочной продукцией все было еще хуже – в 2014-м ее могли себе позволить 47% семей, а в 2017 – только 19,2%. Год назад кофе могли себе позволить лишь 13,7% венесуэльских семей.

У Мадуро нет высшего образования. Свою карьеру он начинал как водитель автобуса, а продолжил как профсоюзный активист. И, судя по всему, ему так никто и не объяснил, как работает современная экономика.

Например, когда в 2013 году в стране возник кризис туалетной бумаги, Мадуро не придумал ничего лучше, чем ввести бойцов национальной гвардии на территорию фабрики Manpa. В целях "контроля производства и распространения продукции".

На должность министра нефтяной промышленности и директора государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Мадуро назначил генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. Именно его считают ответственным за жестокое подавление серии антиправительственных протестов в Венесуэле в 2013–2014 году. Лояльность важнее компетенций.

Николас Мадуро

Под лозунгами заботы о рядовом обывателе Николасу Мадуро удалось уничтожить перспективы своей страны. За годы правления социалистов Венесуэла из регионального лидера превратилась в аутсайдера, где товары дорожают по мере того, как вы стоите в очереди за ними.

Нам может казаться, что после такого сокрушительного фиаско политик обречен покинуть пост. Что элементарная потребительская логика лишит его каких бы то ни было перспектив. Оказалось, что нет.

На досрочных выборах Николас Мадуро все равно набрал 68% голосов – пусть даже при явке менее 50%.

И дело не только в том, что Мадуро использует лозунги "осажденной крепости", которая держит оборону против "западного мира". И не только в том, что этот мир, по словам президента Венесуэлы, объявил Каракасу "экономическую войну".

Причина даже не в том, что главные оппоненты Мадуро были лишены возможности принимать участие в выборах. Есть и еще одна причина.

Николас Мадуро, как и Уго Чавес, оседлал антиэлитарные настроения. Те самые, которые привлекают под его знамена бедняков с улицы. Оппозиция ориентируется на средний класс, но его явно недостаточно для численного перевеса на выборах.

В свое время Чавес одержал победу, обещая гражданам борьбу с коррупцией и злоупотреблениями политических элит, а также конституционную реформу. А Мадуро точно так же провозглашает идеи социальной справедливости и равенства. Игнорируя все правила, по которым работает экономика в современном мире.

В нашей стране существует точно такой же антиэлитарный запрос. Усталость от коррупции и злоупотреблений рождает спрос на "новые лица". Усталость от медленных и половинчатых реформ рождает спрос на "чрезвычайные" и "решительные" шаги.

Украинское общество беременно тем политическим запросом, на который спешат дать ответ политики. В итоге, мы слышим обещания уменьшить зарплаты руководителей госкомпаний.

Призывы вернуть контроль над Нацбанком государству и поставить туда "патриотичного и мужественного человека". Обращения к избирателям с просьбой самим сформировать президентскую стратегию. А любая попытка критики таких идей натыкается на обвинения в работе на власть.

Впрочем, Украина не одинока в этом запросе. Запросы на "справедливость" и "антиэлитарность" сделали возможными Дональда Трампа и Брекзит, Орбана в Венгрии и Качинского в Польше, "желтые жилеты" во Франции и ультраправую Австрийскую партию свободы. Отличие лишь в том, что Украина не обладает и десятой долей той устойчивости, которая присуща ее товарищам по несчастью.

Люди не калькуляторы. На избирательных участках часто голосуют не умом, а сердцем – и на победу могут рассчитывать те, кто сумел продать избирателю мечту.

Пять лет назад это удалось сделать действующему президенту. А кому удастся сорвать джекпот на этих выборах, мы узнаем только весной. Остается лишь надеяться, что эту мечту победитель затем не станет воплощать в жизнь.

Никто не скажет наверняка, какая судьба ждет Венесуэлу. Но ее прошлое в любом случае не дарит надежд на светлое будущее. Пятнадцать лет эта страна доказывала миру главное – не бывает равенства в богатстве.

Бывает лишь равенство в нищете.

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