В Великобритании зафиксировали самый высокий показатель по COVID-19 за время пандемии
Всего в стране уже более 416 тысяч зараженных
Из них скончались более 40 тысяч человек
В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
По данным онлайн-счетчика worldometers.info на 24 сентября, подтверждено 6 634 новых пациентов.
Этот показатель является самым высоким с начала пандемии в стране.
Всего в Великобритании коронавирусом заразились 416 363 человека, из которых 41 902 пациента скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, британский премьер Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в стране.
Глава правительства призвал граждан соблюдать карантинные ограничения, чтобы не пришлось возвращатья к жестким мерам.