В Великобритании медсестру арестовали за убийство 8 младенцев. Фото

В Великобритании арестовали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев и покушении еще на десятерых.

Как пишет Daily Mail, 30-летняя Люси Летби была сотрудницей женской больницы в Ливерпуле (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Первый раз женщину задержали в 2018 году, когда был зафиксирован резкий рост летальных случаев в медучреждении. Затем ее снова арестовывали в 2019 году и на прошлой неделе, а 11 ноября предъявили обвинения.

Смертность на 10% выше среднего была зафиксирована в больнице с марта 2015 года по июль 2016 года.

После внутреннего расследования выяснилось, что недоношенные дети умирали из-за сердечной и легочной недостаточности, а на их руках и ногах были обнаружены необычные пятна. Как именно они появились, еще не установлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области молодая мать убила собственного 5-летнего сына.