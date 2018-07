В Вашингтоне взяли агента России: что о ней известно

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

Максимальное наказание по этому обвинению составляет пять лет тюрьмы, сообщает "Медуза".

Минюст США сообщил, что задержание произошло 15 июля. По версии следствия, Бутина пыталась развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации.

"С начала 2015 года и по крайней мере до февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника российского правительства, который ранее был членом парламента РФ, а потом занял высокий пост в Центробанке. Этот чиновник был под санкциями Минфина США с апреля 2018 года", - заявили в Минюсте США.

Фото: Мария Бутина

Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в министерстве юстиции, что в США карается до пяти лет лишения свободы. Слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля в суде округа Колумбия, до этого дня она будет оставаться под стражей, пишет ТАСС.

По информации The Guardian, Бутина известна как протеже Александра Торшина, бывшего российского государственного банкира, на которого в апреле этого года США утвердили санкции.

"Мария Бутина, представитель российского сенатора Александра Торшина, и женщина, которая задала вопрос Трампу о санкциях в конце 2015 года, только что была арестована и обвиняется в том, что она является агентом России", — говорится также в сообщении журналиста-расследователя BuzzFeed Скота Стедмена.

BREAKING: Maria Butina, deputy of Russian Senator Alexander Torshin, and woman who asked Trump question about sanctions in late 2015 has just been arrested and charged with being an agent of Russia.