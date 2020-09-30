В Турции события в Карабахе сравнили с Украиной
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил обострение ситуации в Нагорном Карабахе с событиями, которые происходят на востоке Украины.
По его мнению, Азербайджан в военном конфликте с Арменией правый как с моральной, так и с правовой точки зрения. Об этом сообщает Anadolu.
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В частности, турецкий министр отметил, что международная общественность должна относится к ситуации вокруг конфликта двух стран, как и к событиям в Украинском, а также Грузинском государствах.
"Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как до событий в Украине и в Грузии", – подчеркнул он.
Министр отметил, что Баку имеет достаточно сил для самостоятельного достижения своих целей в Нагорном Карабахе, но нуждается в четкой поддержке территориальной целостности. Такую, по его словам, при необходимости Турция окажет Азербайджану в любое время и в любом месте.
"Азербайджан прав как с нравственной, так и с правовой точек зрения. Мы готовы поддержать Баку и за столом переговоров, и на поле боя. Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку. Турция готова оказать любую поддержку, в которой будет нуждаться Азербайджан", – добавил Чавушоглу.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна рассматривает действия "республики Нагорный Карабах" относительно Азербайджана, как нападение на собственную территорию.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что, учитывая ситуацию по вспышке боевых действий в Нагорном Карабахе, Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в его конфликте с Арменией.