В Турции события в Карабахе сравнили с Украиной

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил обострение ситуации в Нагорном Карабахе с событиями, которые происходят на востоке Украины.

По его мнению, Азербайджан в военном конфликте с Арменией правый как с моральной, так и с правовой точки зрения. Об этом сообщает Anadolu.

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В частности, турецкий министр отметил, что международная общественность должна относится к ситуации вокруг конфликта двух стран, как и к событиям в Украинском, а также Грузинском государствах.

"Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как до событий в Украине и в Грузии", – подчеркнул он.

Министр отметил, что Баку имеет достаточно сил для самостоятельного достижения своих целей в Нагорном Карабахе, но нуждается в четкой поддержке территориальной целостности. Такую, по его словам, при необходимости Турция окажет Азербайджану в любое время и в любом месте.

"Азербайджан прав как с нравственной, так и с правовой точек зрения. Мы готовы поддержать Баку и за столом переговоров, и на поле боя. Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку. Турция готова оказать любую поддержку, в которой будет нуждаться Азербайджан", – добавил Чавушоглу.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

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