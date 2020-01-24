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24 января • обновлено в 21:44
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Турция содрогнулась от мощного землетрясения: подсчитывают погибших. Фото и видео ЧП

5.8т
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В восточной части Турции в пятницу, 24 января, произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

В результате погибли как минимум четверо человек, сообщил глава МВД страны. Землетрясение началось около 20:15 по местному времени, недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Геологическая служба США оценила величину землетрясения в 6,7 балла и сказала, что оно произошло на глубине 10 километров.

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В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

twitter.com/TRTWorldNow

"Сиврице очень серьезно потрясло, мы направили наши спасательные команды в регион", – сказал журналистам министр обороны Хулуси Акар. Он добавил, что несколько зданий в регионе были разрушены.

Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

twitter.com/slmhktn_eng

В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

twitter.com/Bjk1903ankara

Как писал OBOZREVATEL, 11 января в Стамбуле (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощутили и жители окрестностей.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Турция
Теги
смерть фотографии видео
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