Турция содрогнулась от мощного землетрясения: подсчитывают погибших. Фото и видео ЧП

В восточной части Турции в пятницу, 24 января, произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

В результате погибли как минимум четверо человек, сообщил глава МВД страны. Землетрясение началось около 20:15 по местному времени, недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Геологическая служба США оценила величину землетрясения в 6,7 балла и сказала, что оно произошло на глубине 10 километров.

"Сиврице очень серьезно потрясло, мы направили наши спасательные команды в регион", – сказал журналистам министр обороны Хулуси Акар. Он добавил, что несколько зданий в регионе были разрушены.

Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

“There are still people under the rubble” - major earthquake struck #Elazig, Turkey. pic.twitter.com/9yghQbM8EB — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

In pictures: First images out of Turkey's Elazig show damage after 6.8 magnitude earthquake hits the eastern province pic.twitter.com/mqLon9C7pA — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 24, 2020

Как писал OBOZREVATEL, 11 января в Стамбуле (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощутили и жители окрестностей.

