В Турции неизвестные устроили теракт: есть жертвы

В Турции, в провинции Хатай, 5 июля прогремел взрыв, в результате чего погибли три человека, еще двое ранены. ЧП предварительно квалифицировали как теракт.

Взрыв произошел в автомобиле, который был буквально начинен бомбой. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, пишет Daily Sabah.

Уточняется, что взрыв прогремел в центре города Рейнхалы, который находится рядом с Сирией. В 750 метров от места ЧП расположена мухафаза (административно-территориальная единица в арабских странах. – Ред.). Известно также, что в этом районе проживало большое количество сирийский беженцев, которые выехали после начала войны на родине.

Взрыв middleeasteye.net

В Рейнхалы уже был схожий теракт в 2013 году. Тогда сдетонировала бомба, заложенная в авто, погибли десятки человек. Второй автомобиль был взорван через пять минут после того, как бригады экстренных служб прибыли спасать раненых.

Как писалOBOZREVATEL, в апреле на Шри-Ланке террорист-смертник устроил кровавый теракт, в результате которого погибли более 300 человек.

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