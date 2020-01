В центре Сиэтла неизвестный устроил кровавую стрельбу: есть жертва

В центре американского города Сиэтл (штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу.

Об этом сообщается в официальном Twitter местной полиции. Отмечается, что в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В центре Сиэтла неизвестный устроил кровавую стрельбу NBS

Инцидент произошел около рынка Пайк-плейс — это популярное туристическое место с интенсивным пешеходным движением. Сам стрелок скрылся с места преступления. В данный момент полиция разыскивает его.

В центре Сиэтла неизвестный устроил кровавую стрельбу Twitter AMY CLANCY

По информации СМИ, пострадавших госпитализировали. По словам сотрудников пожарной службы, 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, а 9-летний мальчик – в тяжелом. Состояние остальных троих пострадавших - 35-летнего и 34-летнего мужчин и 21-летнего парня – стабильное.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 23 января 2020 г.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000 — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 23 января 2020 г.

Just heartbreaking.

Among the 8 victims of the #seattleshooting is an 8-year-old boy, now listed in #serious condition. One person was killed. Shooter is still on the loose. #Q13FOX pic.twitter.com/eSIKMP2c8C — Matt Lorch (@MattLorchQ13Fox) 23 января 2020 г.

BREAKING NEWSZ Heard the sound of gunfire during my 5p live shot about a shooting in Belltown— ran down to 3rd and Pine. Multiple victims. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/G6Ff5RCRjB — Michael Spears (@MichaelKIRO7) 23 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в конце декабря прошлого года во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

