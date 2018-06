В центре Лондона вспыхнул огромный отель: опубликованы фото и видео

В Лондоне вспыхнул крупный пожар в отеле Mandarin Oriental.

По данным издания London Fire Brigade, это случилось в престижном районе Найтсбридж 6 июня. Также, Metro передает, что на место происшествия прибыли 15 пожарных машин и 97 сотрудников личного состава и офицеров.

Fifteen fire engines and 97 firefighters and officers have been called to a fire in William Street #Knightsbridge More info to follow. pic.twitter.com/iz0ZocXf8W — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

"На данный момент уже 20 пожарных расчетов и порядка 120 пожарных занимаются тушением пожара на крыше отеля ", — сообщила пожарная служба Лондона в Twitter.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

Данных о погибших или пострадавших пока нет. Также неизвестно, что послужило причиной возгорания.

Очевидцы запечатлели пожар на фото и видео, обнародовав в Twitter. Некоторые отмечают, что огонь видно с Гайд-парка.

Участок дороги A4 перекрыли в обе стороны. Район является не только одним из самых дорогих, но оживленных в городе. Недалеко от места происшествия находится знаменитый на весь мир универмаг Harrods.

Around 100 firefighters are tackling a large fire at a hotel of 12 floors in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jchan89 pic.twitter.com/X4PD65Mzee — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 червня 2018 р.

major fire in knightsbridge# perhaps someone’s money has caught fire by pic.twitter.com/9soYBUH7Ob — simon tyszko (@simontyszko) 6 червня 2018 р.

