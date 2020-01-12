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12 января • обновлено в 22:17
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В Тегеране устроили жесткий разгон протестов: есть жертвы, повсюду кровь

1.2т
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В Тегеране (Иран) в воскресенье, 12 января, правоохранители начали жесткий разгон протестующих, которые вышли на улицы после признания властью вины за крушение украинского Boeing 737 в Иране.

В соцсетях сообщают о погибших. Предварительно, по крайней мере один человек убит, есть раненые. Видео с акции протеста было опубликовано на Twitter-странице Amreen Nazanin Rajavi(Amy).

На ролике запечатлены лужи крови на брусчатке, слышны звуки выстрелов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Протесты в Тегеране

Протесты в Тегеране

ЕРА

Отметим, протесты 12 января в Тегеране проходят на площади Азади (Свободы). Митинги состоялись и в других городах страны.

Акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них силу и слезоточивый газ.

Осторожно, кадры 18+!

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Автор
Богдана Васильченко
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Логично! жаль в тринадцетом так не сделали!
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