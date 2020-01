В Тегеране устроили жесткий разгон протестов: есть жертвы, повсюду кровь

В Тегеране (Иран) в воскресенье, 12 января, правоохранители начали жесткий разгон протестующих, которые вышли на улицы после признания властью вины за крушение украинского Boeing 737 в Иране.

В соцсетях сообщают о погибших. Предварительно, по крайней мере один человек убит, есть раненые. Видео с акции протеста было опубликовано на Twitter-странице Amreen Nazanin Rajavi(Amy).

На ролике запечатлены лужи крови на брусчатке, слышны звуки выстрелов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, протесты 12 января в Тегеране проходят на площади Азади (Свободы). Митинги состоялись и в других городах страны.

Акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них силу и слезоточивый газ.

Осторожно, кадры 18+!

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



One protester killed And One women injured



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq