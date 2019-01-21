В Ташкенте обнаружили уникальную коллекцию сокровищ: поразительные фото

В Ташкенте (Узбекистан) во время раскопок в подвале одного из старинных зданий нашли коллекцию ценностей, стоимость которой превышает миллион долларов.

Сокровища были утеряны 80 лет назад, сообщает kun.uz. Под указанным домом 1870 года находилось еще одно помещение, вход в которое был завален.

Археологи обнаружили золотые и серебряные монеты, посуду, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов, экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий.

Отмечается, что находки были отправлены в музей. Некоторые из ценностей планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Полного списка сокровищ пока не составили, однако запечатленные на фото предметы удивляют своим разнообразием. При этом, группа экспертов-археологов Академии наук продолжила изучение места обнаружения клада.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте археологи обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

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