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В Судане дважды за три дня сменилась власть

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В Судане опять поменялась власть. Так, свои полномочия сложил генерал Авад бен Ауф, министр обороны и глава Военного совета, временно управляющего страной.

На этом посту он пробыл чуть более суток. О решении йти Ауф объявил по государственному телевидению, назвав своим приемником генерального инспектора вооруженных сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана, сообщает ВВС.

Отмечается, что многие суданские аналитики уверены, что именно он стоит за организацией переворота и арестом президента Омара аль-Башира.

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Авад бен Ауф

Авад бен Ауф

"Нашему одухотворенному народу, нашей великой отважной армии мы рекомендуем путем диалога найти решения важнейших вопросов, в чём все мы так нуждаемся. Я говорю со всей уверенностью и повторяю вновь — это решение ни в коем случае не направлено на то, чтобы задержать развитие событий", — отметил уходящий бен Ауф.

Военные заявили, что останутся у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Однако лидеры протеста говорят, что они не покинут улицы, пока военные не передадут правление.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот, в ходе которого 75-летнего президента Омара Аль-Башира свергли с поста главы государства.

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Место
Южный Судан
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СУДАН = ТОЧНЫЙ АФРИКАНСКИЙ АНАЛОГ "ВНАУКРАИНЫ". :-)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Трубицын Александр, суданский людоед -брат роиського людоеда.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Будет так же прикольно и весело как на Украине))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мотли Крю, веселье на рашастане будет,когда кавказцы рузским опять бошки резать будут.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Нашему одухотворенному народу, нашей великой отважной армии ...он не у Пэтра конспект речей слямзил ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Трубицын Александр, сам-то из какого усть-задрочинска чревовещаешь?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Smith Lera, о, Lera, Вы з Мадрыковки чы з самойи Чмыровки? По прононсу впизнаю! :-)))
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