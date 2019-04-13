В Судане дважды за три дня сменилась власть

В Судане опять поменялась власть. Так, свои полномочия сложил генерал Авад бен Ауф, министр обороны и глава Военного совета, временно управляющего страной.

На этом посту он пробыл чуть более суток. О решении йти Ауф объявил по государственному телевидению, назвав своим приемником генерального инспектора вооруженных сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана, сообщает ВВС.

Отмечается, что многие суданские аналитики уверены, что именно он стоит за организацией переворота и арестом президента Омара аль-Башира.

Авад бен Ауф

"Нашему одухотворенному народу, нашей великой отважной армии мы рекомендуем путем диалога найти решения важнейших вопросов, в чём все мы так нуждаемся. Я говорю со всей уверенностью и повторяю вновь — это решение ни в коем случае не направлено на то, чтобы задержать развитие событий", — отметил уходящий бен Ауф.

Военные заявили, что останутся у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Однако лидеры протеста говорят, что они не покинут улицы, пока военные не передадут правление.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот, в ходе которого 75-летнего президента Омара Аль-Башира свергли с поста главы государства.

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