МоваЯзык

Топ-темы:

В столице Ливана прогремел грандиозный взрыв: "вздрогнул" весь город. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
860
В столице Ливана прогремел грандиозный взрыв: 'вздрогнул' весь город. Видео

Вечером 4 августа столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в районе городского порта.

У зданий в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Есть ли жертвы или пострадавшие, пока неизвестно.

Кроме того, в сети пишут и о втором взрыве силой несколько десятков тонн тротила.

Новость обновляется...

Поделиться в Facebook
  2. Мир