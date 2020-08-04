В столице Ливана прогремел грандиозный взрыв: 'вздрогнул' весь город. Видео

Вечером 4 августа столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в районе городского порта.

У зданий в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Есть ли жертвы или пострадавшие, пока неизвестно.

Кроме того, в сети пишут и о втором взрыве силой несколько десятков тонн тротила.

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