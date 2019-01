В столице Афганистана произошел страшный теракт: много погибших, пострадали дети

При взрыве в столице Афганистана Кабуле 14 января погибли 4 человека, пострадали около 44, включая 10 детей.

Уточняется, что это произошло в восточном районе города на Джалал-Абад-роуд возле развлекательного комплекса для иностранцев, сообщило агентство Pajhwok в Twitter.

МВД Афганистана назвало случившееся терактом.

Так, официальный представитель министерства Наджиб Даниш в Facebook написал, что инцидент произошел в девятом полицейском округе. На место прибыли полицейские спецподразделения, ситуация находится под контролем.

Он также рассказал, теракт был осуществлен с применением грузовика, начиненного взрывчаткой.

Несколько жилых домов в этом районе в результате взрыва повреждены.

More than 40 people are wounded in today's explosion in district 9th #kabul, this evening.@MoPHAFG