В столице Афганистана произошел страшный теракт: много погибших, пострадали дети

При взрыве в столице Афганистана Кабуле 14 января погибли 4 человека, пострадали около 44, включая 10 детей.

Уточняется, что это произошло в восточном районе города на Джалал-Абад-роуд возле развлекательного комплекса для иностранцев, сообщило агентство Pajhwok в Twitter.

МВД Афганистана назвало случившееся терактом.

Так, официальный представитель министерства Наджиб Даниш в Facebook написал, что инцидент произошел в девятом полицейском округе. На место прибыли полицейские спецподразделения, ситуация находится под контролем.

Он также рассказал, теракт был осуществлен с применением грузовика, начиненного взрывчаткой.

Несколько жилых домов в этом районе в результате взрыва повреждены.

tolonews.com

More than 40 people are wounded in today's explosion in district 9th #kabul, this evening.@MoPHAFG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 14 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в Кабуле произошел еще один теракт — террорист-смертник подорвался в образовательном центре, в результате чего погибли 48 человек, еще 67 были ранены.

Теракты в столице Афганистана — не редкость. 27 января в результате взрыва в Кабуле минимум 103 человека погибли. 22 апреля в Кабуле подорвался террорист в толпе людей, в результате чего погибли минимум 57 человек. Также ранее четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.

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