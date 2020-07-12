В США взорвался и загорелся корабль ВМС: много пострадавших. Фото и видео

В США взорвался и загорелся корабль ВМС. RT на русском

На борту корабля ВМС США USS Bonhomme Richard, который пришвартовался в Сан-Диего (штат Калифорния), 12 июля вспыхнул масштабный пожар. Пострадали, предварительно, 18 человек.

Как написала пресс-служба Тихоокеанского флота США на официальной странице в Twitter, о ЧП сообщили еще утром, около 8:30 (по ихнему времени), в то время на борту находилось 160 моряков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"18 моряков перевезено в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни", – говорится в посте.

В США взорвался и загорелся корабль ВМС The San Diego Union-Tribune

В США взорвался и загорелся корабль ВМС The San Diego Union-Tribune

Как написало местное издание The San Diego Union-Tribune, пресс-секретарь Военно-морского флота Юго-Западного штата Брайан О'Рурке заявил, что конкретное место возгорания и масштабы пожара пока неизвестны.

Журналисты уточнили, что причина пожара тоже пока не выяснилась, а свидетели говорили о взрыве.

В США взорвался и загорелся корабль ВМС Скриншот

В США взорвался и загорелся корабль ВМС Скриншот

Пост Тихоокеанского флота США Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в штате ЮТА (США), предварительно, из-за фейерверков произошли сильные пожары в лесах.