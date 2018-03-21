В США вывели на чистую воду самый успешный проект ФСБ

"Трамп - наш президент" - это самый успешный проект ФСБ за всю историю России.

"Не знаю, во сколько России обошелся проект под названием "Трамп – наш президент". Но я точно знаю, что это был самый крупный и самый успешный проект ФСБ за все годы российской истории, и деньги фактором не были. На такой проект "не жалко было" потратить "любые деньги", - об этом в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, российское вмешательство в американские выборы нужно разбить на несколько составных блоков.

"Изначально проект заключался лишь в том, чтобы максимально навредить Хиллари Клинтон, с которой у Путина были свои счеты. После того, как Трамп был номинирован кандидатом от Республиканской партии, чисто пиарная игра Кремля против Клинтон приняла серьезный характер. На чашу весов было брошено абсолютно все - и Трамп победил, хотя с незначительным перевесом и благодаря особенностям американской избирательной системы", - подытожил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах.