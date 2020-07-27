В США ввели режим ЧС из-за шторма "Ханна"

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна".

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Также глава государства приказал оказать федеральную помощь штату.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Техас существует чрезвычайная ситуация и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штата и на местном уровне в связи с чрезвычайными ситуациями, вызванными ураганом "Ханна", который начался 25 июля 2020 года и продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час.