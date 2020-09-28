В водопроводе в США выявили смертельную амебу, пожирающую мозг, заразился ребенок

В водопроводе на юго-востоке Техаса (США) обнаружили поедающую мозг амебу Naegleria fowleri, заражение которой обычно приводит к летальным последствиям.

Из-за этого жителям восьми городов – Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразориа, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клут и Розенберг – на сутки запретили использовать воду для любых целей, кроме смыва туалетов, пишет CNN. Такие рекомендации действовали также для химического завода Dow во Фрипорте и департамента Клеменса и Уэйна Скотта в Техасе.

Инцидент произошел 25 сентября, но в Лейк-Джексоне провести дезинфекцию за день не успели. В итоге городские власти опубликовали заявление о стихийном бедствии.

Техасская комиссия по качеству окружающей среды обещала решить проблему как можно быстрее.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, амеба, поедающая мозг, обычно встречается в почве, теплых озерах, реках и горячих источниках. Опасный микроорганизм также можно найти в плохо обслуживаемых или нехлорированных бассейнах и в сбросах теплой воды с промышленных предприятий.

Вопрос качества воды в штате поднялся 8 сентября, когда в Лейк-Джексоне стало известно о 6-летнем мальчике, который был госпитализирован с амебой. Состояние ребенка связали с двумя возможными источниками: водяной фонтан-"брызговик" перед общественным центром или водопровод в доме мальчика. Микроорганизм нашли в фонтане.

По данным Центра контроля и предотвращения заболеваний, с 1962 по 2018 год Naegleria fowleri заразились 145 человек, только четверо выжили.

Naegleria fowleri – амеба, которая может паразитировать в организме человека. Вместе с водой микроб попадает в нос, а оттуда – в головной мозг. Инфекция не передается от человека к человеку. Амеба питается мозгом, что приводит к кровоизлияниям и некрозу, летальность – 95%.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Китае 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии с болезнью мозга после того, как выдавила прыщик на носу.