В США спрогнозировали победу Байдена над Трампом с вероятностью 91%

Байдену прогнозируют победу над Трампом на выборах в США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден с вероятностью 91% победит на выборах, которые запланированы на 3 ноября, нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Такой возможный результат смоделировал The Economist. Американское издание отмечает, что победа определяется не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Согласно этой модели, вероятность победы Байдена в коллегии избирателей оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, а Трампу, соответственно, остается только 9% и один шанс. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за демократа, издание прогнозирует на уровне 248-413, за Трампа – 125-290.

Модель о результатах выборов в США от издания The Economist (projects.economist.com)

В то же время по большинству голосов вероятность победы Байдена, говорится в сообщении, еще выше – 99%, или 19 шансов из 20.

Кроме этого, модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, а Трампа – в 20. Тогда как в пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (это Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия и Айова).

Вероятные результаты выборов в США, по данным издания The Economist (projects.economist.com)

Отметим, что представленная модель вероятных результатов выборов в США The Economist обновляется ежедневно, прогноз она формирует на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.

В частности, модель работает путем имитации 20 000 вариантов выборов, каждый раз меняя доли голосов кандидатов, чтобы учесть ошибки во время опросов, изменения в явке избирателей или политическую обстановку и результаты агитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня, по результатам опроса от компании SSR относительно будущих выборов в США, кандидат в президенты Джо Байден на 14% опережал нынешнего американского лидера Дональда Трампа.