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В США разбился вертолет с морскими пехотинцами

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В США разбился военный вертолет AH-1Z Viper, в результате чего два пилота из корпуса американской морской пехоты погибли.

Авария произошла 30 марта вечером, однако пресс-служба корпуса распространила информацию о случившемся только в воскресенье, 1 апреля, пишет ТАСС.

"Два пилота Корпуса морской пехоты погибли в результате крушения вертолета AH-1Z Viper в окрестностях города Юма, штат Аризона", — говорится в заявлении.

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Уточняется, что военнослужащие проводили штатный полет во время учебной миссии в рамках курса инструкторов по оружию и тактики.

Причина катастрофы в настоящее время расследуется. Имена пилотов пока не называются.

Иллюстрация. AH-1Z Viper

Иллюстрация. AH-1Z Viper

Википедия

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Место
США
Тег
погибли военные
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