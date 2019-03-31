В США разбился вертолет с морскими пехотинцами

В США разбился военный вертолет AH-1Z Viper, в результате чего два пилота из корпуса американской морской пехоты погибли.

Авария произошла 30 марта вечером, однако пресс-служба корпуса распространила информацию о случившемся только в воскресенье, 1 апреля, пишет ТАСС.

"Два пилота Корпуса морской пехоты погибли в результате крушения вертолета AH-1Z Viper в окрестностях города Юма, штат Аризона", — говорится в заявлении.

Уточняется, что военнослужащие проводили штатный полет во время учебной миссии в рамках курса инструкторов по оружию и тактики.

Причина катастрофы в настоящее время расследуется. Имена пилотов пока не называются.

Иллюстрация. AH-1Z Viper Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Германии разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали трое россиян.

Известно, что совладелец российской авиакомпании S7, жена бизнесмена Владислава Филева, разбилась на самолете.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!