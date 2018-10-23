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В США пытались взорвать миллиардера Сороса

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Известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили в почтовый ящик взрывное устройство.

Как пишет Reuters, ссылаясь на New York Times, взрывчатка была обнаружена в понедельник, 22 октября, в ящике возле дома финансиста в Нью-Йорке.

Правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете примерно в 15:45 по местному времени.

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"Сотрудник резиденции открыл пакет, обнаружив то, что, казалось, было взрывным устройством", - сказано в заявлении полиции.

Сотрудник отнес пакет в лесополосу и вызвал полицию. Специалисты саперной службы прибыли и взорвали его. Самого Сороса в это время не было дома.

Напомним, что 88-летний Сорос давно подвергается нападкам со стороны правых в США и Европы. В частности, со стороны правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим было принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин. Правительство Венгрии обвиняет Сороса, в частности, в содействии нелегальной миграции в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ отметились фейком о Соросе.

Персона
Джордж Сорос
Место
СШАНью-Йорк
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Там где то рядом с домом притаились представители ГРУ! Может даже сам Чепига!
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