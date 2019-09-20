В США призвали к импичменту из-за Украины: Трамп ответил

В США призвали к импичменту президента Дональда Трампа, если подтвердится информация о давлении на Украину с целью открытия расследования против семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом в Twitter написал юрист Джордж Конвей, муж советницы Трампа.

"Если это действительно так, то президенту Дональду Трампу должно быть объявлен импичмент, и он должен быть отстранен от должности немедленно", – отметил он.

При этом Конвей сослался на публикацию издания The Independent, в которой сообщается, что Белый дом давил на правительство Украины с целью инициировать расследование против сына Байдена, блокируя военную помощь.

Газета The Washington Post сообщала, что время телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу в Комитет Конгресса США по вопросам надзора.

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Отметим, что Трамп в соцсети ответил, что считает все заявления "фейком" и "харасментом".

"Все опросы и некоторые совершенно новые опросы показывают очень малую поддержку импичменту... Еще одна история фейковых новостей – это никогда не закончится! Практически в любое время, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей из разных американских агентств, которые слушают, не говоря уже о тех, кто из другой страны. Нет проблем! Зная все это, будет ли кто-то настолько глуп, чтобы поверить, что я сказал что-то неприемлемое иностранному лидеру во время такого потенциально "густонаселенного" звонка. Президентский харасмент! " – писал в Twitter Трамп.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа состоится в конце сентября 2019 года в Нью-Йорке.

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