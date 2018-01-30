В США признались, кого использовали для доклада о друзьях Путина

Министерство финансов США использовало рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes для открытой части "кремлевского доклада".

Об этом заявил источник в ведомстве, пишет BuzzFeed.

"Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников", - сказал собеседник в Минфине США.

Еще одним источником при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта Kremlin.ru.

Официальные лица США наполняли список россиянами, чьи активы составляют $1 млрд и больше из-за отсутствия четкого объяснения слова "олигарх", отмечает The Washington Post.

При этом в ведомстве не комментируют секретную часть списка, которая привлекает внимание "к некоторым другим лицам, которых мы считаем значимыми, но по которым необходима секретная информация для объяснения их роли и деятельности".

"Кремлевский доклад" не является санкционным списком, а носит лишь рекомендательный характер. Данные материалы, как ожидается, станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

В документ попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов. В докладе также есть секретная часть.

Как писал "Обозреватель", президент РФ Владимир Путин отреагировал на "кремлевский доклад" США и озвучил ответные меры России.