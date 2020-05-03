В США приблизились к созданию вакцины от коронавируса: испытают 14 препаратов

В США испытают 14 вакцин от коронавируса COVID-19 в рамках проекта "Операция сверхзвуковая скорость".

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Эти образцы были выбраны из 93 вакцин, которые предоставили 80 фармакологических компаний. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа.

Вакцина от коронавируса pravda.com.ua

Чиновники рассказали, что в течение следующих двух недель вакцины пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В итоге должно остаться три или четыре эффективных вакцины. Их планируют использовать в начале следующего года.

При этом работницы администрации президента добавили, что нет гарантии, что какая-либо из 14 вакцин окажется эффективной в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по словам чиновников, существует еще одна проблема – быстро создать готовую вакцину для более чем 300 миллионов американцев.

Отметим, что "Операция сверхзвуковая скорость" – проект, целью которого является объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, живые вакцины от туберкулеза и даже полиомиелита могут давать неспецифический защитный эффект от коронавируса, благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

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