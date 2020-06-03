В США подтвердили причину смерти Джорджа Флойда, из-за которого вспыхнули протесты

Ассоциация судебных экспертов США согласилась с официальными результатами вскрытия Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в Миннесоте.

Отмечается, что он скончался в результате кардиопульмонарного шока - остановка сердца и дыхания, который вызвали действия правоохранителя, сообщает CNN.

В организме Флойда обнаружили следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и наркотического вещества метамфетамин. Кроме того погибший страдал от проблем с повышенным кровяным давлением и закупоренными артериями.

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"Смерть – это комплексный процесс, который зачастую протекает под воздействием множества пересекающихся факторов, в том числе физиологического стресса, сопровождающегося физическим насилием", – говорится в заключении экспертов.

Напомним, что повторное вскрытие, которое провели по инициативе родственников Флойда, показало, что мужчина умер из-за отсутствия кровотока в мозг.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.

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