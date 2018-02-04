В США пассажирский поезд угодил в жуткую аварию: есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки пассажирский поезд столкнулся с товарным, в результате чего погибли как минимум два человека.
Об этом передает ВВС.
Трагедия произошла в Южной Каролине. Кроме двух погибших, еще около 50 человек получили травмы.
Столкновение поездов в США
KJCTNews8
Пассажирский поезд компании Амтрак, в котором находились около 150 человек, следовал из Нью-Йорка в Майями.
Столкновение поездов в США
REUTERS
Столкновение поездов в США
Global Look Press
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Сиднее (Австралия) пассажирский поезд влетел в ограждение. В результате этого пострадали по меньшей мере 15 человек.