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В США пассажирский поезд угодил в жуткую аварию: есть жертвы

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В Соединенных Штатах Америки пассажирский поезд столкнулся с товарным, в результате чего погибли как минимум два человека.

Об этом передает ВВС.

Трагедия произошла в Южной Каролине. Кроме двух погибших, еще около 50 человек получили травмы.

Столкновение поездов в США

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Пассажирский поезд компании Амтрак, в котором находились около 150 человек, следовал из Нью-Йорка в Майями.

Столкновение поездов в США

REUTERS

Столкновение поездов в США

Global Look Press

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Сиднее (Австралия) пассажирский поезд влетел в ограждение. В результате этого пострадали по меньшей мере 15 человек.

Место
США
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