Фейки шли от спецслужб России: в США опровергли вмешательство Украины в выборы

Информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

Такое заявление сделала бывший советник Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента американского президента, передает Reuters.

"Основываясь на услышанных мной вопросах и заявлениях, некоторые из членов этого комитета, по видимости, полагают, что российские спецслужбы не развязывали кампании против США, однако, по каким-то причинам, это делала Украина. Это вымышленная версия событий, которую распространяют сами российские спецслужбы", – сказала она.

Дональд Трамп Коллаж

Экс-советник Трампа заявила, что Россия планирует повторить влияние на выборы в США уже в 2020 году.

"Сейчас российские службы безопасности и их доверенные лица готовы повторить свое вмешательство в выборы 2020 года. У нас не хватает времени, чтобы остановить их", – сказала Хилл.

Обращаясь к законодателям, она сказала: "Я хотела бы попросить вас, чтобы в ходе этого расследования вы не распространяли политически мотивированные измышления, которые столь очевидным образом продвигают интересы России".

Она также добавила, что утверждения об украинском вмешательстве в выборы "причиняют вред, даже если распространяются исключительно во внутриполитических интересах".

Фиона Хилл на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей Голос Америки

Напомним, глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!