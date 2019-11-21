Фейки шли от спецслужб России: в США опровергли вмешательство Украины в выборы

Информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.
Такое заявление сделала бывший советник Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента американского президента, передает Reuters.
"Основываясь на услышанных мной вопросах и заявлениях, некоторые из членов этого комитета, по видимости, полагают, что российские спецслужбы не развязывали кампании против США, однако, по каким-то причинам, это делала Украина. Это вымышленная версия событий, которую распространяют сами российские спецслужбы", – сказала она.
Дональд Трамп
Коллаж
Экс-советник Трампа заявила, что Россия планирует повторить влияние на выборы в США уже в 2020 году.
"Сейчас российские службы безопасности и их доверенные лица готовы повторить свое вмешательство в выборы 2020 года. У нас не хватает времени, чтобы остановить их", – сказала Хилл.
Обращаясь к законодателям, она сказала: "Я хотела бы попросить вас, чтобы в ходе этого расследования вы не распространяли политически мотивированные измышления, которые столь очевидным образом продвигают интересы России".
Она также добавила, что утверждения об украинском вмешательстве в выборы "причиняют вред, даже если распространяются исключительно во внутриполитических интересах".
Фиона Хилл на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей
Голос Америки
Напомним, глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
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