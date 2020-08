В США завод полиэтилена охватил масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео ЧП

В городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.

Возгорание случилось ранним утром, пишет USA Today. Кадры с места ЧП были опубликованы на странице NowThis в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар на заводе в Гранд-Прейри. Twitter / Smiley Pool

Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. К тушению привлечены бригады спасателей из соседних городов.

Известно, что на заводе производятся мешки для мусора и другие пластмассовые изделия. В результате горения этих материалов выделяется токсичный дым. Местных жителей призвали держаться от места возгорания подальше.

Очевидцы сообщали, что слышали звуки взрывов возле складов. Причина возгорания выясняется.

Над местом ЧП поднялся столб черного дыма. NBC DFW

Huge fire at #polyamerica in #grandprairie. Power line flashes can be seen, one line was burned through and snapped. pic.twitter.com/CtAXiMKk7K — Timothy Milfeld (@timothy_milfeld) August 19, 2020

#Breaking Happening Now in Grand Prairie Tx a massive fire at the Poly America Plant. The fire can be seen for miles. pic.twitter.com/t83AlMd7mu — Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) August 19, 2020

Трансляция с места пожара:

TEXAS FIRE: Local media reports a major fire and explosions at the Poly America industrial facility in Grand Prairie, Texas https://t.co/Yakbb69ebB — NowThis (@nowthisnews) August 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный лесной пожар в США, который возник ночью 13 августа в Национальном заповеднике Анджелес, уничтожил более 4 тысяч гектаров территории в Южной Калифорнии, став причиной эвакуации около 500 домовладений.

