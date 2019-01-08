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В США хотят судить скандальную российскую юристку: в чем дело

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Скандальной российской юристке Натальи Весельницкой в США объявили официальные обвинения в незаконном возмещении налогов на сумму 230 млн долларов с участием "коррумпированных российских чиновников".

Как сообщает "Радіо Свобода", в этом деле она выступает адвокатом.

Обвинение заявляет, что в деле U.S. vs. Prevozon Holdings Весельницкая представила суду декларацию якобы независимо составленную российским правительством, однако на самом деле она тайно сотрудничала с властями и помогала российской прокуратуре готовить текст документа.

Новости
США поставили подножку России: сорвана крупная сделка

Наталья Весельницкая

Наталья Весельницкая

Радио Свобода

Отметим, Весельницкая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами штаба Дональда Трампа.

Так, недавно в США назвали имена 17 россиян, причастных к вмешательству РФ в предвыборную гонку Трампа. Среди них звучала персона Весельницкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ''правая рука'' Путина — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — оказался под угрозой из-за расследования по вмешательству в выборы США.

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Темы
Выборы в СШАХолодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
Россиясуд
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