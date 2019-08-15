В США аллигатор целиком проглотил 45-килограммовую собаку

В США в городе Оберндейл, штат Флорида, аллигатор напал на собаку и съел его.

Так, жительница города Синтия Робинсон вывела на прогулку 45-килограммового питбуля по кличке Танк. Аллигатор набросился на ее питомца, когда они шли мимо пруда-отстойника, передает Bay News 9.

По ее словам, крокодил был таким быстрым, что собаке ничего не оставалось, как смириться со своей судьбой.

Сам аллигатор был длиной около трех метров. "Я могла только стоять и смотреть, как он ест мою собаку. Не хотела бы, чтобы такое случилось с другими, с ребенком или с кем-то еще", – сказала женщина.

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Аллигатор съел собаку Иллюстрация

Специалист по отлову аллигаторов, присланный комиссией по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида, уже начал поиски рептилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тело женщины нашли внутри 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси.

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