В Совфеде РФ пригрозили уничтожить Украину

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов угрожающе заявил, что предупреждение президента Владимира Путина о возможной потере Украиной государственности может быть реализовано в любой момент (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Такую агрессивную реакцию у него вызвала новость о вхождении в Одесский порт трех фрегатов НАТО, а также решение Пентагона выделить $200 млн для Украины в рамках фонда сотрудничества в сфере безопасности, обсуждаемая в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Наш верховный главнокомандующий в одном из интервью сказал, что если какая-то серьезная провокация там (в Украине. — Ред.) будет, то Украина, не дай Бог, может и свою государственность потерять. Поэтому я считаю, это вполне серьезная мера ограничительная", — язвительно отметил Климов.

Однако ведущий передачи в этот момент уточнил, что громкая фраза Путина была произнесена во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России, и касалась предостережения от вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе именно в тот период.

"Я думаю, что эти слова не имеют срока давности и к ним надо относиться серьезно, как, собственно, американцы и делают", — с ухмылкой ответил зампред комитета Совфеда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО, то реакция России последует незамедлительно и будет крайне негативной.