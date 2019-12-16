Признали аннексию Крыма: в ЕС выпустили предательское интервью с Аксеновым

Словацкий журнал Extra Plus выпустил декабрьский номер с фото "главы" незаконно аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым на обложке и разместил большое интервью с ним.

Электронная версия появилась на сайте издания. Примечательно, что автор материала не только описал Аксенова, как легитимного политика, но и выступил за законность захвата украинского Крыма.

"Он отказывался клясться в верности Украине и считал ее несправедливо обособленным кулоном России. Аксенов ничего не изменил в своем отношении даже спустя годы, и в 2014 году он отказался служить Украине. После референдума в Крыму депутаты единогласно избрали его премьер-министром Автономной Республики Крым. Неудивительно, потому что он харизматичный, решительный, знает свою цель, контролирует политический и медийный маркетинг, он отвечает на вопросы журналистов с легкостью и умным юмором", – сказано в статье.

Скриншот

В интервью Аксенов рассказал о "государственном перевороте в Украине". "Украину изгоняют извне после государственного переворота в 2014 году. Его лидерская политика определяется далеко за пределами берегов Днепра. Эта политика направлена ​​не только против России и наносит вред не только самой Украине и ее братскому украинскому народу, но и Европе. По сути, это антиевропейская политика, которую они определяют в Вашингтоне", – высказался он.

"Без вмешательства порядочных людей, то есть русских солдат, украинский режим в Крыму пошел бы по тому же сценарию, который позже использовали на Донбассе. Киевские политики даже не скрывали этого", – выдал Аксенов.

"Глава" Крыма заверил, что на оккупированный полуостров якобы приезжает много граждан Украины – до 7 миллионов в год. При этом, он пожаловался якобы на давление со стороны Киева.

"На самом деле, самые большие проблемы были вызваны не европейскими санкциями, а блокадой со стороны Украины. Достаточно упомянуть, что в 2014 году более 80 процентов воды и электроэнергии было поставлено с территории Украины. Киев использовал эту зависимость как оружие, направленное против жителей полуострова", – разразился Аксенов.

В Словакии признали аннексию Крыма и похвалили Аксенова

Также "глава" Крыма в духе российской пропаганды рассказал о "любви" крымчан к президенту РФ Владимиру Путину: "Социологические вопросы стабильно показывают очень высокий, почти стопроцентный уровень доверия президенту. Наш регион входит в пятерку лидеров в этом плане".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центральной избирательной комиссии Украины оскандалились, обозначив незаконно аннексированный Крым "Южным федеральным округом" России.

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