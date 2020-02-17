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17 февраля • обновлено в 10:09
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В Сирии "зеленые человечки" помогли Асаду захватить Алеппо

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В Сирии военные президента Башара Асада взяли под контроль район Большого Алеппо, который 6 лет удерживали джихадисты.

Как сообщает Аl Masdar News, боевики полностью сдали Анаданскую равнину и бежали на запад последней открытой дорогой.

Отмечается, что захват района Анаданской равнины произошел вскоре после того, как Сирийская арабская армия объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов в городе Алеппо.

Российские военные в Сирии

Российские военные в Сирии

Добавим, что российские военные с начала пребывания в Сирии, развертывали свои силы вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5). Сейчас так званная российская военная полиция устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали джихадисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля на северо-западе Сирии второй раз за неделю сбили военный вертолет армии режима президента Башара Асада.

Ранее 11 февраля в сирийской провинции Идлиб сбили вертолет войск Асада. В командовании оппозиционных главе государства сил заявили о начале "ожесточенных боев".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Cкoты обозовские, это бaндюганы Алeппо ЗАХВАТИЛИ, а Acад ОСВОБОДИЛ! Cлaвa Poccии!
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