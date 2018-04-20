В Сирии застрелили пропагандиста Кадырова

Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели в Дамаске внештатного корреспондента чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаба Балана.

Чеченский лидер отметил, что журналист был гражданином Сирии, передает "РИА Новости".

"Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР", - написал он.

Кадыров выразил соболезнования журналистам телерадиокомпании, а также родным и близким Балана.

"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ (региональный общественный фонд - ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — отметил он.

Президент Чечни также заявил об оказании материальной помощи семье погибшего журналиста.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля в сирийской Восточной Гуте съемочные группы российских пропагандистских телеканалов НТВ, "Россия-1" и "Звезда" попали под обстрел.