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В Сирии сбили самолет Су-24: появилось видео крушения

28.1тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 18 марта, в Сирии в регионе Восточный Каламун был сбит бомбардировщик Су-24.

По данным Telegram-канала Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, самолет якобы принадлежал ВВС Сирии.

Су-24 сбили боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам". Судьба экипажа пока что неизвестна.

Отметим, Су-24 - это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

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Как писал "Обозреватель", в начале марта в Сирии разбился российский транспортный самолет, в результате чего погибли десятки людей.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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