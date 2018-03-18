В Сирии сбили самолет Су-24: появилось видео крушения

В воскресенье, 18 марта, в Сирии в регионе Восточный Каламун был сбит бомбардировщик Су-24.

По данным Telegram-канала Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, самолет якобы принадлежал ВВС Сирии.

Су-24 сбили боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам". Судьба экипажа пока что неизвестна.

Отметим, Су-24 - это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Как писал "Обозреватель", в начале марта в Сирии разбился российский транспортный самолет, в результате чего погибли десятки людей.