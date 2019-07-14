В Швеции разбился самолет: много погибших

В Швеции недалеко от города Умео в воскресенье, 14 июля, разбился небольшой самолет.

В результате ЧП погибли все девять человек, которые находились на борту, передает aftonbladet.se.

Судно упало в реку недалеко от городка. По словам очевидцев, они слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет. По предварительным данным, на борту самолета находились десантники.

Телеканал SVT уточнил, что авиакатастрофа произошла около 14:00. Самолет разбился вскоре после взлета, причины ЧП неизвестны.

Тела погибших парашютистов были найдены недалеко от самолета - они выпрыгивали из него на ходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля в Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное разбился вертолет Ми-2.

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