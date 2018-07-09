В Румынии уволили одного из самых непримиримых борцов с коррупцией

Президент Румынии Клаус Иоганнис уволил 9 июля антикоррупционного прокурора Лауру Кьовеши.

По данным "Радио Свобода", она является одной из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране. А неоднократные попытки властей избавиться от нее приводили к массовым протестам в стране.

Иоганнис был категорически против отставки Кьовеши, но увольнения прокурора требовала партия социал-демократов и министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Глава Минюста обвинил ее в злоупотреблении полномочиями. Речь идет об использовании прослушки.

Президент Румынии называл обвинения выдуманными. Однако Конституционный суд обязал Иоганниса уволить прокурора. Отмечается, что партия социал-демократов также начала обсуждать процедуру импичмента президента, если он не подчинится решению.

Лаура Кодрута Кьовеши

45-летняя Лаура Кьовеши была самым молодым в истории Румынии прокурором, которая прославилась своей принципиальностью. Она не брала взяток и завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров, в том числе на брата президента.

В 2015 году она обвинила в получении взятки в размере 25 тысяч евро мэра Бухареста Сорина Опреску. В деле также говорилось, что в 2013-2015 годах он получал 10% "откатов" от заключенных муниципальных контрактов в городе.

Кроме того, Кьовеши открыла дело против действующего премьер-министра Виктора Понты, обвинив его в подлоге, соучастии в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

За 2016 год она отправила в суды дела против 1,2 тыс. подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах чиновников. Среди них были 3 министра, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров городов, 21 представитель компании с госучастием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе граждане Румынии вышли на массовый протест в Бухаресте из-за смягчения антикоррупционного законодательства.