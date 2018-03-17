В России проходят президентские выборы: все подробности

В России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Досрочно за президента России уже проголосовали более 180 тысяч россиян — за рубежом и в России. Голосование проходило пока в 50 странах мира, однако всего 18 марта оно охватит 86 государств.

11:55. Крымчане не спешат участвовать в цирке.

Понимают, наверное, что их результаты точно никто нигде не признает, поэтому, явка на середину дня составила там всего 13,08% или более 195 тысяч человек, говорят в российском центрзбиркоме.

11:31. В Киеве целый перформанс под посольством РФ, даже изменили движение общественного транспорта

11:15. Один из избирателей оставил действующему президенту Владимиру Путину послание. На документе написано: "Путин - это: война, грабеж, нищета, ложь! Вон из Кремля".

11:11. Здание генконсульства России во Львове тоже блокировано.

10:49. В МВД напомнили, что в Украине на территорию посольств России для участия в выборах президента будут пропускать только лиц с дипломатическим статусом.

10:48. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало на сторону России из-за решения Украины запретить находящимся в стране россиянам голосовать на президентских выборах РФ 18 марта.

10:40. На видео даже попал массовый вброс бюллетеней. Примечательно, что сделали это прямо перед камерой видеонаблюдения.

В городе Артем очень красивый вбросhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/CdrKJvR5xs — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 18, 2018

Якутские вбросы. На 617 участке член комиссии настолько занят вбросом бюллетеней, что не подпускает голосующихhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/wnAwEA4PLH — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 18, 2018

10:39. Также на одном из участков Путина потроллили, проголосовав в костюме ракеты:

10:37. В сети наглядно на примере военных показали, как в РФ "не работает" админресурс:

УИК 216 Иваново, здесь голосует 98 дивизия. Сначала отмечаемся у заместителя командира дивизии, потом за бюллетенем. "Отмечаем, чтоб доложить командованию" #выборы2018 pic.twitter.com/P9wZK3QCHV — Ирина Мальцева (@arina147) March 18, 2018

Наверное, за Собчак голосуют ;).

10:33. "Студия Квартал 95" представила номер о том, как на одном из избирательных участков РФ отреагируют на победу "неПутина".

10:29.Позже в Киеве вблизи Посольства РФ в Украине националисты готовясь к перфомансу, протестуя против проведения российских выборов, установили символическую виселицу.

А само посольство полиция оградила металлическим забором.

09:57. Появились обновленные данные по явке на избирательные участки.

В Санкт-Петербурге, она, например, составляет менее 5%.

09:35. В России сразу же заявили, что в ласти Украины "нарушают ряд международных документов".

09:15. Национальная полиция Украины с самого утра заблокировала диппредставительства России в во Львове, Одессе и Киеве для голосования на так называемых выборах президента РФ.

08:56. Как проходят "выборы Путина" в Крыму читаем здесь.

08:30. Путин проголосовал на выборах президента России. Как сообщают российские СМИ, по традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук, хотя перед этим сообщалось, что свой голос он собирается отдать в оккупированном Крыму.

08:00. Также "выборы Путина" стартовали и в оккупированном Крыму, одним из первых в Симферополе проголосовал фейковый "глава" полуострова Сергей Аксенов, перед єтим произнеся пафосный, но бессмысленный спич, передает РИА Новости.

Напомним, что Украина, ЕС и США ранее заявляли о непризнании результатов данного волеизъявления на аннексированном полуострове.

07:00 В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России. Вместе со столичным регионом выборы стартовали еще в 48 регионах страны. На данный момент голосование проходит по всей стране за исключением Калининградской области.

Кроме того, выборы стартовали в оккупированном Крыму.

06:45 В пяти регионах России открылись избирательные участки. Голосование на выборах президента стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и республике Удмуртия.

Появились первые данные по явке.

Избирателей продолжают "завлекать" едой и развлечениями.

18 марта 00:00 Начались выборы в Хабаровском и Приморском краях РФ и в Новой Зеландии.

23:00 Голосование стартовало на Сахалине, Курилах, в восточной Якутии и в Магаданской области. При этом отмечается, что более 8 тысяч россиян на островах и около трёх тысяч на Колыме уже проголосовали досрочно. Это жители труднодоступных сёл, моряки, работники маяков, метеостанций и нефтегазовых платформ, вахтовики.

22:30 На открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей "заинтересовали" бесплатными билетами на "Город 312" и Трофима.

17 марта 22:10 Глава ЦИК Элла Памфилова перерезала "красную ленту" - началось голосование.

"На участках первые избиратели. Просто очередь стоит!": Элла Памфилова открыла президентские выборы в России pic.twitter.com/EkVtGxdpbC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 марта 2018 г.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Алексей Венедиктов сообщил о стопроцентном охвате наблюдателями избирательных участков в Москве, передает "Новая газета".

"Каждый участок, каждый УИК, включая СИЗО, больницы и психоневрологические диспансеры, у нас полностью "закрыт" наблюдателями", — заявил он.

Как утверждает издание, на избирательные участки по всей России назначено почти 5 тысяч общественных наблюдателей, которые прошли качественную подготовку к работе на выборах. В Москве наблюдать за голосованием будут 3624 наблюдателя.

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Как известно, на пост главы РФ претендуют восемь кандидатов:

Владимир Путин - действующий президент России.

РИА Новости

Сергей Бабурин - экс-вице-спикер Государственной думы, выдвигается от партии "Российский общенародный союз".

РИА Новости

Владимир Жириновский - депутат Госдумы РФ, баллотируется от ЛДПР.

РИА Новости

Григорий Явлинский - политик и основатель партии "Яблоко".

РИА Новости

Максим Сурайкин - председатель партии "Коммунисты России".

РИА Новости

Ксения Собчак - телеведущая, выдвигается от партии "Гражданская инициатива".

Лайф

Борис Титов - бизнес-обмудсмен, миллиардер, выдвигается от партии роста.

РИА Новости

Павел Грудинин - директор совхоза им. Ленина, баллотируется от КПРФ.

РИА Новости

"Левада-Центр" утверждает, что 64% Россиян готовы отдать свой голос за Путина. Изначально было заявлено более сорока участников, среди которых несколько самовыдвиженцев.

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Чтобы быть избранным на пост президента Российской Федерации, нужно быть старше 35 лет и не иметь судимости, неснятой или непогашенной, за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления, а также проживать на территории России постоянно не менее 10 лет.

В эту кампанию требования к кандидатам были смягчены.

Как сообщал "Обозреватель", несколько дней назад представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выдвинул ультиматум РФ касательно проведения выборов в оккупированном Крыму. На это ему ответили, что процесс пройдет в штатном режиме.

Самой большой проблемой начавшихся выборов в РФ, по прогнозам экспертов, может стать слишком низкая явка. Ожидаются массовые фальсификации. К примеру, еще до начала голосования были отмечены казусные инциденты.

Предвыборная гонка в России ознаменовалась несколькими скандалами. Самые громкие из них происходили во время дебатов на телевидении. В частности, в ходе одного из раундов журналистка Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на телеканале "Россия 1".