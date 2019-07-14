В России случилось ЧП с самолетом: появилось первое фото

Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту российского Саратова.

Об этом сообщил "Интерфакс", сославшись на источник. Самолет следовал из Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, у самолета отказала гидросистема.

Первое фото с места аварии появилось в Телеграм-канале 112.

112 ЧП в Саратове

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля текущего года самолет Boeing 777−200 авиакомпании Air Canada, следовавший по маршруту Ванкувер – Сидней, совершил аварийную посадку в Гонолулу (Гавайские острова, США), в результате чего пострадали 35 человек.

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