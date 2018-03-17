Путин с трудом наберет больше 50% - Фельштинский

Первая часть тут. Продолжение.

- Голосование на президентских выборах может быть чем-то знаминательным?

- Не думаю, что кто-то из серьезных наблюдателей будет следить за выборами в России 18 марта, точно также, как никто никогда не следил за выборами в СССР. Там, правда, процент был всегда одинаковый – 98-99% за "блок коммунистов и беспартийных". 18 марта самый высокий процент, может быть именно 98-99, даст Чеченская республика, руководимая Кадыровым. Вообще, я ввел бы совсем другую шкалу. Давайте назовем ее шкала "уровня несвободы в России". Процент поддержки Путина на выборах следует отнимать от 100. И так определять уровень свободы. Если в Чечне 98% голосуют за Путина, значит уровень свободы в Чечне – 2%, самый низкий в России (так оно и есть). Самый высокий уровень свободы в России, думаю, будет в Москве. Если нас не обманут через контролируемый ФСБ центральный избирательный компьютер, мы увидим, что там Путин с трудом наберет больше 50% (может и меньше).

- Для самого Кремля выборы интересны? Или же российская элита считает их чисто ритуальным мероприятием?

- В России после 2000 года электорат и Кремль постепенно отрывались друг от друга. Сегодня никакой связи между властью и избирателем в России нет. Это примерно та система, которая всегда существовала в СССР. Власть творила, что хотела. Влияние народа (избирателя) на власть не было никакого. Власть на народ влияла, в частности, через репрессии. А народ на власть – нет. Ситуация изменилась только в примерно 1989 году, когда в России (тогда еще в СССР) началось серьезное протестное движение, спровоцированное реформами Михаила Горбачева. Но продлился это период демократии недолго – всего 10 лет. Исторически рассуждая, это был лишь миг в Российской истории. До 1917 года Россия была абсолютной монархией; с 1917 по 1991 год – диктатурой. В 2000-м Россия снова вернулась на путь диктатуры. Но так как границы государства открыты, а репрессии, если сравнивать их с ленинскими, сталинскими и пост-сталинскими -- минимальные, диктатуру эту следует признать очень и очень мягкой. Форму правления в нынешней России я бы считал хунтой. У власти стоят люди, которых реально никто не избирал, срок нахождения их у власти никем не назван и не ограничен, к тому же среди них серьезных процент, если не основной, составляют офицеры спецслужб и генералы армии. Это типичная хунта, опирающаяся на единственный сохранившийся со времен СССР институт – ФСБ (бывший КГБ).

- Похвальные твитты и высказывания Дональда Трампа в адрес Путина, помогают ему стать более популярным в России?

- Стратегическая задача Путина – одна из задач – продемонстрировать всему миру, в том числе и населению России, что в современном мире выборы, в том числе выборы в Евросоюзе и США – это легко манипулируемый фарс, а потому их ни проводить не имеет смысла, ни рассматривать всерьез. Операцию под лозунгом "Трамп – наш кандидат" в этом смысле следует признать для Кремля очень удачной. "Вы считаете, что это вы выбираете своих кандидатов? Нет, это мы выбираем для вас кандидатов. Вы считаете, что вы влияете на своего избирателя? Нет, это мы влияем на вашего избирателя", -- вот что продемонстрировал Путин на примере избирательной кампании Трампа, в которой Трамп, обратите внимание, активнейшим образом участвовал, подыгрывая Путину. Вспомним, например, его публичный призыв к Путину опубликовать украденные имейлы Клинтон! Сейчас Трамп делает вид, что это была шутка. Это не шутка была. Это был крик о помощи, обращенный к Путину в прямом эфире. И Путин немедленно откликнулся и помог.

Я уверен, что это был не единственный пункт, где Путин помог Трампу – мы просто еще не обо всем знаем (может и не узнаем никогда). Внутри России у Путина те же цели: продемонстрировать, что выборы -- это фарс, пережиток прошлого. Ксения Собчак, как кандидат в президенты, в эту сфему фарса, сама этого не понимая, легко укладывается, к сожалению.

- Вы анализируете нынешние выборы или просто наблюдаете со стороны?

- Если иметь в виду Россию – то нет . Если иметь в виду Америку, то время от времени я публикую о связях Трампа с Россией статьи, даю интервью. О связях Трампа и Путина мы узнаем всё больше и больше. Это еще один урок, который нанес нам Путин вмешательством в американские выборы: мы теперь вечно будем заниматься расследованием этого вмешательства. И к каким бы выводам мы ни пришли, в выгоде останется Путин. Если Трампа признают невиновным и он останется у власти, это станет прежде всего победой Путина. Если Трампа признают виновным и снимут через импичмент – это будет ударом по американской демократии (умудрившейся избрать президентом агента Кремля) и тоже станет победой Путина. Так что демократия во всех случаях пострадает, а Путин во всех случаях останется в выигрыше.

- Остальной мир мог бы оказать влияние на выборы в России и должен ли он это делать?

- Я думаю, что время влияния на Россию и на выборы в России уже ушло. Сейчас можно влиять только на Путина. Путин объявил всем войну. Это война может перейти в реальную. Северная Корея нам демонстрирует сейчас, насколько один неадекватный руководитель с ядерными боеголовками в арсенале может сделать неустойчивым целый регион. Путин уже превратился в неадекватного руководителя, который открыто угрожает втянуть в ядерную катастрофу весь мир. Когда мы предупреждали об этой опасности сначала в книге "ФСБ взрывает Россию", а затем в книге "Корпорация...", большинство читателей считало, что мы утрируем, преувеличиваем опасность и уровень возникшей угрозы. Последняя наша книга – "Третья мировая: Битва за Украину" -- указывавшая на то, что вторжение в Украину в 2014 году это начало Третьей мировой войны -- опубликована была только в Украине и в Польше. Сегодня, после вмешательства России в американские выборы, в последней речи Путина, после отравления полковника Скрипаля в Великобритании, исходящая от режима Путина, угроза воспринимается как реальная, думаю, не только в Украине и Польше.

Новости Как Путин устраняет своих конкурентов

- По большему счету, выборы в России нужно игнорировать?

- Конечно, выборы в России нужно игнорировать. Но это приходится делать не от хорошей жизни. У Запада просто нет иного выхода кроме как игнорировать эти выборы. Я думаю, что единственный западный политический лидер, который будет апеллировать к результатам этих выборов как к реальным, будет Дональд Трамп. Он, наверное, напишет в Твиттере, что поздравляет Путина с очередной победой, указывающей на его популярность в России. Но так как Путин создал нам огромную проблему с выборами в Америке, то перед тем, как влиять или пробовать влиять на уровень честности выборов в России, нам нужно определиться с уровню честности на выборах в США. Пока что мы эту проблему в США решить не можем. В Белом доме сидит человек, пришедший к власти с помощью Путина, и примерно треть американских избирателей это абсолютно устраивает. Я считаю, что это большая внутриамериканская проблема.

- Два со-автора ваших книг, и товаришей, умерли. Литвиненко был отравлен, Владимир Прибыловский найден мертвым в своей квартире в Москве. Вы за свою жизнь не обеспокоены?

- Нет. Я не езжу больше в Россию, потому что это было бы действительно рискованно и неразумно. Но это единственное ограничение, которое я на себя накладываю. Опасаться за свою безопасность – бессмысленно. Говорить об этом – тем более. Циничная сторона вопроса заключается в том, что до тех пор, пока общественности не предъявлен труп, все опасения жертвы воспринимаются окружающими как паранойя.

- Ваша книга "Корпорация" - серьезная исследовательская работа. Как долго вы ее писали?

- Это книга о том, что к власти в России пришла Госбезопасность, тайная полиция, бывшее КГБ, избавившееся от политического контроля компартии, и это представляет огромную угрозу для всего человечества. Эта организация в СССР никогда не занималась ничем созидательным и существовала только для подавления и уничтожения людей как в СССР, так и за его пределами. На счету этой организации миллионы убитых ни в чем не повинных людей.

Идея написать своеобразную "коллективную биографию" ФСБ и Путина, управляющих Россией, родилась в 2003 году. В 2004 году мы с моим соавтором Владимиром Прибыловским начали даже публиковать главы из книги в одном из русских журналов в Израиле и в русской газете в Латвии. Писать книгу о действующем президенте для меня было отклонением он норм. Я написал несколько книг, посваященных уже умершим деятелям: Ленину, Сталину, Троцкому... О живом Путине писать было не просто, и мы не спешили с публикацией, ждали тем для новых глав. Только после того, как 31 мая 2007 года ФСБ пришла в Москве в квартиру Владимира Прибыловского с обыском, конфисковало его компьютер и таким образом получило в свое распоряжение рукопись книги, мы приняли решение о срочной ее публикации. В 2007 году она вышла в Англии, в 2008 году – в США. В 2010 и 2012 годах двумя изданиями книга вышла в Москве. После 2012 года издать книгу в России никто уже не решался, хотя она давно там распродана.