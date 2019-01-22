В России разбился бомбардировщик: названа причина

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области России.

Самолет должен был приземлиться на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). "Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

Экипаж самолета состоял из четырех человек — командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил источник.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что два члена экипажа ТУ-22м3 погибли, еще двое пострадали.

Также в ведомстве назвали причину крушения — "авария с ТУ-22м3 произошла при попадании самолета в снежный заряд при выполнении планового полета".

Справка:

Ту-22М3 tupolev.ru

Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полёт 20 июня 1977 года. После выполнения программы летно-доводочных испытаний Ту-22М3 с 1978 года был запущен в серийное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января на Дальнем Востоке России в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Силовики РФ назвали причиной столкновения ошибку в пилотировании.

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