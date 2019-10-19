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19 октября • обновлено в 12:38
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"Совсем крохи": в России заживо сгорели пятеро детей

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В Ярославской области России во время пожара жилого дома в городе Ростов погибли пять детей.

Об этом сообщает КП. Всего огонь унес жизни шести человек, еще три человека пострадали

"Совсем крохи": в России заживо сгорели пятеро детей

kp.ru

Новости
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Утром 19 октября в Ростове Ярославской области начался пожар в многоквартирном доме №13 на улице Ленинской. К тушению пожара привлекли пять машин спасателей.

Место происшествия

Место происшествия

kp.ru

С пламенем на площади 600 квадратных метров боролись 16 человек. Потушить его удалось лишь в 7:20.

По данным издания, огонь унес жизни шести человек. Среди них пятеро детей.

Место происшествия

Место происшествия

kp.ru

"Двое детей – совсем крохи. Их на улицу вытащили, а спасти не смогли. Одному, может, два, другому – четыре года ребеночку. Маму, кажется, в больницу увезли", – рассказала Жанна Костырева, чья дочь стала свидетелем трагедии

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме.

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Место
Россия
Теги
пожар дети
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
не люблю комментировать такие новости, но реально тяжко, когда гибнут безгрешные детки((((
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Прорыв дамбы в РФ обрастает страшными подробностями: «по воде несло общежитие, и там люди кричали…» смерть окупантам
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