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В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Видео и фото

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Во вторник утром, 20 августа, в Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус, направлявшийся в Рио-де-Жанейро из пригорода Нитерой. Он угрожал сжечь транспортное средство вместе с пассажирами.

Как сообщила пресс-секретарь Федеральной дорожной полиции Шейла Сена, состоянием на 14:00 20 августа четырех заложников освободили (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Человек, который назвал себя полицейским, остановил автобус на мосту между Рио-де-Жанейро и Нитероем. Он угрожал облить автобус бензином. Мы вели переговоры, чтобы он освободил больше заложников. Нам не известны его истинные требования", – объяснила она.

Захват автобуса в Бразилии

Захват автобуса в Бразилии

Facebook/Centro de Operações Rio

Заявление о том, что похититель – полицейский, пока не подтвердилось.

Мост через залив Гуанабара перекрыли. К месту захвата заложников прибыл полицейский спецназ. Специалисты начали переговоры с похитителем. Им удалось договориться об освобождении четырех заложников. Они отметили, что похититель дезориентирован.

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По версии Telegram-канала "Hue", были освобождены шесть человек (четыре женщины и двое мужчин), двоих из них увезли в больницу. В заложниках находились еще 16 лиц.

Спецагенты общались с террористом по мобильному телефону. Автобус был окружен снайперами.

Мужчина захватил автобус с пассажирами

Мужчина захватил автобус с пассажирами

Facebook/Centro de Operações Rio

Информация о шести освобожденных заложниках

Информация о шести освобожденных заложниках

Скриншот

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Место
Бразилия Рио-де-Жанейро
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