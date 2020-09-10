В порту Бейрута снова вспыхнул масштабный пожар. Видео с места ЧП

В Бейруте вспыхнул пожар в порту.

В порту Бейрута (Ливан) в четверг, 10 сентября, снова вспыхнул масштабный пожар. Предварительно возгорание возникло на складе шин и горюче-смазочных материалов.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", на место инцидента прибыло множество пожарных экипажей. Они пытаются локализовать огонь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, ситуацию усугубляет сильное задымление – в небо идут целые столбы черного дыма – и завалы на месте ЧП, оставшиеся от предыдущего взрыва.

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