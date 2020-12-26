В Помпеях раскопали древнюю закусочную. Фото

Среди руин древнеримского города Помпеи археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями.

Как пишет la Repubblica, это нечто похожее на современные точки фастфуда, где продают еду на вынос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Термополий был погребен под вулканическим пеплом более 2 тысяч лет назад. При этом он прекрасно сохранился.

Заведение представляло собой прилавок, где клиенты покупали различные блюда и напитки. Питались в термополиях в основном бедняки, у которых не было собственной кухни.

Только в Помпеях подобных заведений насчитывалось более 150 штук.

Найденный термополий находится в районе Region V. Эта часть города еще не открыта для туристов, а активные раскопки здесь ведут с 60-х годов.

На прилавке нарисованы пара гусей, петух и большая собака на поводке, на которой шутник нарисовал гомофобное оскорбление.

Также в закусочной были найдены скелет собаки и человеческие останки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одной из стен домов в руинах Помпеев нашли изображение полуобнаженной греческой принцессы, чувственно обнимающей лебедя.