В Польше зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

В польском городе Бытом зафиксировано повторное заражение коронавирусом (COVID-19) у женщины, которая ранее выздоровела от этого заболевания.

Как сообщает RMF FM, женщина прошла повторное тестирование на COVID-19 в начале августа, когда обратилась в больницу для плановой операции.

Сейчас она уже снова здорова.

"В случае человека, выздоровевшего после получения двух отрицательных результатов тестирования, другой положительный результат был получен через семь недель во время обследования, проведенного при плановой госпитализации", – сообщили в отделе эпидемиологии уездной санитарно-эпидемиологической станции в Бытоме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом.

Вирусологи в Бельгии и Нидерландах также зафиксировали по одному случаю повторного заражения COVID-19.

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