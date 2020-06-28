В Польше засняли НЛО: эксперты настаивают на подлинности фото

В польской деревне Ястрово, примерно в 280 километрах от Варшавы, сфотографировали якобы неопознанный летающий объект (НЛО).

Как рассказал местный житель, он ехал на велосипеде и обернулся по направлению шума. Мужчина утверждает, что увидел якобы летающую тарелку, зависшую у вершины одиноко растущего дерева, передает The Mirror.

Он успел запечатлеть объект на камеру смартфона. Отмечается, что это одни из немногих снимков якобы НЛО, сделанных в высоком качестве.

НЛО. mirror.co.uk

Позже очевидец поделился пятью фотографиями с польским уфологом Робертом Бернатовичем. Он также попросил не раскрывать его имя, чтобы никто не посчитал его "человеком с психическими проблемами".

НЛО. mirror.co.uk

НЛО. mirror.co.uk

Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО – лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.

Филипп Мэнтл. mirror.co.uk

Изучивший снимки эксперт Джейсон Глив заявил, что они могут быть подлинными. На фото запечатлен металлический объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров).

Джейсон Глив. mirror.co.uk

НЛО. mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня отмечался Международный день НЛО. Именно в этот день 73 года назад, в 1947-м, впервые было официально сообщено о случае наблюдения неизвестного летающего объекта.